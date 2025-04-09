В Украине ожидаются осадки и усиление ветра.

Уже в конце текущей недели в Украине станет теплее, но перед этим ожидается новый циклон с осадками и сильным ветром. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"10-го апреля в Украину придет очередной циклон, станет больше осадков и усилится ветер! Некомфортная погода!" - предупредила эксперт по погоде.

А потепление, по ее данным, начнется с Вербного воскресенья, 13 апреля.

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"С Вербного воскресенья, уже в середине апреля будет в Украине +12...+18 градусов!" - спрогнозировала она.

Синоптик опубликовала карту погоды на 15 апреля ,на которой видно, что температура в нашей стране уже будет подниматься до приятных +18 градусов.

В ближайшие дни в Украине еще будет сохраняться прохладная погода с заморозками и снегом, однако потепление уже не за горами. Как сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН, изменения к лучшему будут ощущаться уже со следующей недели.

По ее словам, начиная с субботы, погодные условия начнут меняться, и уже в воскресенье температура несколько повысится. Следующая неделя, по прогнозам, будет значительно теплее, чем текущая.

Однако до пятницы-субботы в Украине еще будет удерживаться холодный воздух. В ночное время ожидаются заморозки: от 0 до -5 градусов, а в горных районах Карпат - еще холоднее, до -11.

По ее данным, 10 апреля в Украину поступит новый атмосферный фронт с северо-запада, который принесет очередную волну мокрого снега и снега.

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