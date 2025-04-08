9 апреля в Украине будет холодно / фото УНИАН

В среду, 9 апреля, украинцев ждет преимущественно сухая, но холодная погода. Дожди и мокрый снег вероятны местами только на юге и юго-западе страны. Ночью будут заморозки до -5°, а днем столбики термометров покажут +3°...+7°, только на крайнем востоке и в Закарпатской области воздух прогреется до +9°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +3°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +6°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.
  • В Тернополе 9 апреля ночью будет -2°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +5°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +9°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет -4°...+3°, небольшая облачность, снег.
  • В Житомире в среду ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+4°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+3°.
  • В Одессе 9 апреля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +1°, днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +5°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -2°...+5°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +7°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +7°.
9 апреля осадков в Украине станет меньше / фото УНИАН

9 апреля - какой праздник, приметы погоды

9 апреля - архимандрита Вадима. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы. Если в этот день идет дождь, то и июнь будет дождливый.

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