Ближайшей ночью локальные дожди в отдельных областях также возможны.

10 июля в ряде областей Украины вероятны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Немного даже невероятно, но завтра, 10-го июля, есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины. Это Полтавщина, Харьковщина, Сумщина", - сообщила она.

По словам эксперта, скорее всего осадки появятся вечером в среду.

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"Ближайшей ночью также локальные дожди возможны в западных областях", - сообщила Наталья Диденко.

Еще немного спасительных дождей может быть 9 июля поздно вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина.

"Да и все. Доминировать все же в большинстве областей Украины будет сухая жаркая погода", - сказала синоптик.

Погода 10 июля - прогноз по Украине

Температура воздуха 10-го июля, по данным Наталки Диденко, составит на западе и севере +30...+34 градуса. В центральных областях, в южной части и на востоке Украины разогреет до +33...+37, местами - до +36...+39 градусов.

В Киеве 10-го июля будет сухая и жаркая погода с температурой воздуха +30...+33 градуса.

Когда жара в Украине ослабнет - прогноз

Ранее Наталья Дденко сообщала, что жара в Украине продлится минимум две недели.

"Когда ощутимое ослабление - пока не видно, за пределами вероятного прогноза, и эта неделя, и следующая", - сообщила она.

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