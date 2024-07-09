10 июля в ряде областей Украины вероятны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Немного даже невероятно, но завтра, 10-го июля, есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины. Это Полтавщина, Харьковщина, Сумщина", - сообщила она.
По словам эксперта, скорее всего осадки появятся вечером в среду.
"Ближайшей ночью также локальные дожди возможны в западных областях", - сообщила Наталья Диденко.
Еще немного спасительных дождей может быть 9 июля поздно вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина.
"Да и все. Доминировать все же в большинстве областей Украины будет сухая жаркая погода", - сказала синоптик.
Погода 10 июля - прогноз по Украине
Температура воздуха 10-го июля, по данным Наталки Диденко, составит на западе и севере +30...+34 градуса. В центральных областях, в южной части и на востоке Украины разогреет до +33...+37, местами - до +36...+39 градусов.
В Киеве 10-го июля будет сухая и жаркая погода с температурой воздуха +30...+33 градуса.
Когда жара в Украине ослабнет - прогноз
Ранее Наталья Дденко сообщала, что жара в Украине продлится минимум две недели.
"Когда ощутимое ослабление - пока не видно, за пределами вероятного прогноза, и эта неделя, и следующая", - сообщила она.