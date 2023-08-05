На сегодня, 5 августа, в шести областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности. По данным Украинского гидрометцентра, существует риск возникновения лесных пожаров.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня будет преобладать в таких областях:
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Житомирская;
- Донецкая.
Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия, при которых сочетание жары и сухой погоды при наличии открытого огня приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.
Жара в Украине - что прогнозируют синоптики
Первые августовские выходные в Украине будут очень жаркими. Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что причиной повышение температуры станет поступление сухой и жаркой воздушной массы с Ближнего Востока и Средней Азии.
Наиболее высокие температурные показатели будут фиксироваться в центральных, южных и восточных областях. Синоптик Наталья Диденко не исключает, что кое-где температура будет подниматься до +40.