На выходных по всей территории Украины произойдет усиление жары. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".
Он пояснил, что причиной повышения температуры станет поступление на территорию нашей страны сухой и жаркой воздушной массы с Ближнего Востока и Средней Азии.
"Наиболее высокие температурные показатели будут фиксироваться в центральных, южных и восточных областях",- отметил специалист.
По его данным, приход волны тепла будет сопровождаться порывистым юго-восточным ветром.
Более комфортная и влажная погода прогнозируется в западных областях. "Здесь близость холодного фронта повлечет кратковременные дожди и большее количество облачности", - рассказал Игорь Кибальчич.
В Украину мчится беспощадная жара - что известно
Об усилении жары в Украине предупреждает и известный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 5 и 6 августа погода в Украине будет, как в Египте - жаркой, с палящим солнцем и сильным ветром. Лишь в западных областях в субботу кое-где ожидаются кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, шквалы и град.
В Киеве также ожидается погода по египетскому образцу. Ночью температура не будет опускаться ниже +22...+24, а днем столбики термометров будут показывать +35...+37.