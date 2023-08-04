Волны тепла будет сопровождаться порывистым юго-восточным ветром.

На выходных по всей территории Украины произойдет усиление жары. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Он пояснил, что причиной повышения температуры станет поступление на территорию нашей страны сухой и жаркой воздушной массы с Ближнего Востока и Средней Азии.

"Наиболее высокие температурные показатели будут фиксироваться в центральных, южных и восточных областях",- отметил специалист.

По его данным, приход волны тепла будет сопровождаться порывистым юго-восточным ветром.

Более комфортная и влажная погода прогнозируется в западных областях. "Здесь близость холодного фронта повлечет кратковременные дожди и большее количество облачности", - рассказал Игорь Кибальчич.

В Украину мчится беспощадная жара - что известно

Об усилении жары в Украине предупреждает и известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 5 и 6 августа погода в Украине будет, как в Египте - жаркой, с палящим солнцем и сильным ветром. Лишь в западных областях в субботу кое-где ожидаются кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, шквалы и град.

В Киеве также ожидается погода по египетскому образцу. Ночью температура не будет опускаться ниже +22...+24, а днем столбики термометров будут показывать +35...+37.

Вас также могут заинтересовать новости: