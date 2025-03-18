Сегодня во многих областях Украины будет ветрено.

На вторник, 18 марта, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Непогода, по данным синоптиков, затронет многие области нашоки страны.

"18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают специалисты.

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Из-за ветра в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 18 марта - прогноз по Украине

Во вторник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В юго-восточной части, днем и северных областях местами пройдет небольшой мокрый снег. На остальной территории будет без осадков.

На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы его будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем 0°...+5°, на юго-востоке страны воздух прогреется до +2°...+7°.

В Киеве сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем по области 0°...+5°, а в Киеве ожидается в пределах +2°...+4°.

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