В большинстве областей столбики термометров покажут +24°...+27°.

Сегодня, 20 мая, погода в Украине будет теплой и преимущественно сухой. Грозы и дожди ожидаются на Прикарпатье, а также в Черкасской области. Температура в большинстве областей поднимется до +24°...+27°. В Крыму, на севере и местами на западе страны будет +21°...+23°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины самая высокая температура ожидается на Закарпатье - до +25°. На остальной территории столбики термометров покажут +22°...+24°. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются весенние грозы.

На севере Украины сегодня будет ясно и безоблачно. Здесь воздух прогреется до +23°, без осадков.

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На востоке Украины ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Столбики термометров покажут летние +24°...+27°.

Такая же температура ожидается и в центральной части Украины. Здесь ожидается от +24° до +27°, небольшая облачность. В Черкасской области пройдут дожди.

На юге Украины тепло распределится неравномерно. В Крыму местами будет около +21°, а на остальной территории воздух прогреется до +24°...+27°.

Приметы погоды 20 мая

20 мая - если день дождливый, то дождливым будет и сентябрь.

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