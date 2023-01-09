Синоптики объявили на сегодня I уровень опасности.

На сегодня, 9 января, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидается сильный ветер.

Непогода обойдет стороной лишь три области:

Харьковскую;

Луганскую;

Донецкую.

"9 января в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении. Как отмечается, по всей Украине, кроме указанных областей, объявили I уровень опасности, желтый.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В западной части местами дождь, температура днем 4-9° тепла. На остальной территории без осадков, лишь в большинстве северных, ночью и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег; температура днем составит от 3° мороза до 2° тепла, на Левобережье - до 1-6° мороза.

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