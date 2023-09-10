Практически по всей стране температура поднимется до +20 и выше.

В воскресенье, 10 сентября, по всей стране ожидается относительно теплая погода. На востоке страны станет на пару градусов теплее, по сравнению с предыдущим днем, а на западе воздух прогреется до комфортных значений. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет самая теплая погода. Тут воздух прогреется до комфортных +23°...+25°, а на Закарпатье будет до +27°. Без осадков, небольшая облачность.

На севере страны столбики термометров покажут от +20°...+22°. В Киевской и Черниговской областях будет ясно и безоблачно, а в Житомирской и Сумской - небольшая облачность.

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На востоке Украины также будет немного облачно. Воздух прогреется до +20°...+21°, а в Харьковской области возможны небольшие дожди.

В центральной части Украины сегодня будет преобладать ясная и безоблачная погода, а воздух тут прогреется до +19°...+23°. Без осадков.

На юге Украины сегодня столбики термометров также покажут +19°...+23°. Будет ясно и безоблачно.

Приметы погоды 10 сентября

10 сентября - преподобного Моисея. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

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