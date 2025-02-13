С выходных в Украине возобновится холодная морозная погода, говорит Диденко.

В пятницу, 14 февраля, холодный атмосферный фронт принесет снег в часть регионов, хотя в целом в этот день в Украине ожидается достаточно теплая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 14 февраля в течение дня температура воздуха будет +1...+6 градусов, в южной части - +6...+9 градусов. Ночь останется с морозами -5...-12 градусов, на крайнем западе - +1...-3 градуса.

Также в пятницу, отметила Диденко, холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные и северные области, затронет частично центральную часть. На юге и востоке 14 февраля будет без осадков.

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В Киеве на в этот день синоптик прогнозирует снег. По ее данным, ночью в столице будет -6 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов.

С выходных в Украине снова возобновится холодная морозная погода. В субботу, 15 февраля, прогнозирует Диденко, возможны сильные осадки на востоке, юге и в центре Украины - снег, мокрый снег, на юге с дождем.

"Ослабление холода, по предварительным прогнозам, которые потребуют уточнения, возможно после 25 февраля", - добавила синоптик.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, до весеннего тепла еще далеко. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что до конца февраля о каких-то весенних показателях говорить не приходится. В то же время, по ее словам, от марта можно ждать всего, чего угодно, потому что это переходный месяц.

Также синоптик Виталий Постригань предупредил об ухудшении погоды в Украине. По его прогнозу, в ближайшие выходные активизация циклонической деятельности над Балканами и Черным морем обусловит изменение погодных условий: атмосферное давление снизится до климатических значений, пройдут осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.

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