Готовьте зонтики: прогноз погоды на последний день весны (карта)

На пятницу, 31 мая, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду с прояснениями.
Новый прогноз на сутки опубликован на странице Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook. В большей части регионов ожидаются дожди, местами - грозы.
"Облачно с прояснениями. В Украине, кроме южной части и Днепропетровщины, кратковременные дожди (ночью местами), местами грозы. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°", - говорится в сообщении.Видео дня
Погода в Украине: последние новости
Сегодня в Укргидрометцентре сообщили, что 28 мая в Киеве среднесуточная температура воды в Днепре достигла отметки +20.1 °С. Обычно она переходит эту границу 5 июня.
Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, каким будет конец мая и начало июня. По ее прогнозу, до конца мая и в первый день июня ожидается до +29 градусов. Жарче всего будет жителям востока Украины - там температура поднимется до +32.