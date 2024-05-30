Готовьте зонтики: прогноз погоды на последний день весны (карта)

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

На пятницу, 31 мая, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду с прояснениями.

Новый прогноз на сутки опубликован на странице Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook. В большей части регионов ожидаются дожди, местами - грозы.

"Облачно с прояснениями. В Украине, кроме южной части и Днепропетровщины, кратковременные дожди (ночью местами), местами грозы. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°", - говорится в сообщении. Видео дня

Погода в Украине: последние новости

Сегодня в Укргидрометцентре сообщили, что 28 мая в Киеве среднесуточная температура воды в Днепре достигла отметки +20.1 °С. Обычно она переходит эту границу 5 июня.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, каким будет конец мая и начало июня. По ее прогнозу, до конца мая и в первый день июня ожидается до +29 градусов. Жарче всего будет жителям востока Украины - там температура поднимется до +32.

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