Весна в Украине завершится грозовыми дождями.

Весна в Украине завершится грозовыми дождями. По данным синоптика Натальи Диденко, 31 мая кратковременные грозовые дожди ожидаются на западе, севере, Винницкой, Житомирской, Киевской областях, западных районах Черкасской области, также возможны местами сильные ливни.

На востоке дожди и грозы пройдут лишь в некоторых местах, а на юге - только в Одесской области.

В то же время на Полтавщине, в Кропивницком, на Днепропетровщине будет без существенных осадков.

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Что касается температуры, то на востоке и юго-востоке будет царить летняя жара - +26...+29, местами до +30 градусов.

На остальной территории Украины будут сохраняться умеренные +22...+26 градусов.

В Киеве в последний день весны будет достаточно свежо, около +22...+23 градусов и местами пройдут грозовые дожди.

А лето в Украине сразу начнется жарой, прогнозирует синоптик.

Так, 1-2 июня ожидается +27...+32 градуса, лишь немного ниже будет в западной части, +23...+26 градусов.

Прогноз погоды на 30 мая

Сегодня почти по всей Украине, кроме юго-востока, пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 20-25°, в юго-восточной части - до 24-29°.

Ожидать ли летом жары

По прогнозу синоптика Веры Балабух, ожидается, что температура воздуха летом в Украине будет на 1-2 градуса теплее, чем обычно.

Также, по данным Укргидрометцентра, июнь будет теплее нормы. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23°, в горных районах 16-19° тепла, что на 1,5-2° выше нормы.

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