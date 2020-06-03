Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +23° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
Народный синоптик дал прогноз погоды на июнь
Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков. температура ночью до +9°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидаюет переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +20°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +19°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +9°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 4 июня
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+22°... +9°
- Ивано-Франковск+14°... +5°
- Киев+17°... +8°
- Кропивницкий+18°... +9°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+14°... +5°
- Николаев+16°... +11°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+14°... +6°
- Симферополь+19°... +7°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+14°... +6°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+19°... +9°
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Виргиния, США
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Влажность:55 %
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Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
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