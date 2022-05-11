12 мая во многих областях Украины ожидаются грозы и порывы ветра.

На 12 мая во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 12 мая в западных, северных и Винницкой областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:

Сумская

Черниговская

Киевская

Житомирская

Винницкая

Ривненская

Волынская

Хмельницкая

Тернопольская

Львовская

Черновицкая

Ивано-Франковская

Закарпатская

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 12 мая в западных, северных и некоторых восточных областях ожидается ухудшение погоды. По его словам, днем активный холодный фронт принесет в западные, северные и местами восточные области кратковременные дожди с грозами, местами не исключено выпадение града и шквалистое усиление ветра.

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