12 мая в Украине ожидаются грозы и штормовой ветер / фото REUTERS

На 12 мая во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 12 мая в западных, северных и Винницкой областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:

  • Сумская
  • Черниговская
  • Киевская
  • Житомирская
  • Винницкая
  • Ривненская
  • Волынская
  • Хмельницкая
  • Тернопольская
  • Львовская
  • Черновицкая
  • Ивано-Франковская
  • Закарпатская
фото Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 12 мая в западных, северных и некоторых восточных областях ожидается ухудшение погоды. По его словам, днем активный холодный фронт принесет в западные, северные и местами восточные области кратковременные дожди с грозами, местами не исключено выпадение града и шквалистое усиление ветра.

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