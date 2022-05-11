На 12 мая во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 12 мая в западных, северных и Винницкой областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Сумская
- Черниговская
- Киевская
- Житомирская
- Винницкая
- Ривненская
- Волынская
- Хмельницкая
- Тернопольская
- Львовская
- Черновицкая
- Ивано-Франковская
- Закарпатская
Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 12 мая в западных, северных и некоторых восточных областях ожидается ухудшение погоды. По его словам, днем активный холодный фронт принесет в западные, северные и местами восточные области кратковременные дожди с грозами, местами не исключено выпадение града и шквалистое усиление ветра.