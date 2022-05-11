Ухудшение погоды ожидается 12 мая.

В четверг, 12 мая, в западных, северных и некоторых восточных областях ожидается ухудшение погоды.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о кратковременных дождях с грозами, граде и шквалах, передает meteoprog.

"В четверг, 12 мая, ночью погода в Украине будет без осадков, а вот днем активный холодный фронт с запада принесет в западные, северные и местами восточные области кратковременные дожди с грозами, местами не исключено выпадение града и шквалистое усиление ветра", - рассказал он.

По словам синоптика, в центральных и южных регионах будет сухо. Температура существенно повысится: ночью +8...+13 °С, днем +20...+25 °С, в юго-западной части страны до +28 °С.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 12 мая столбики термометров в Украине взлетят до +28 градусов, однако в дальнейшем температура воздуха вернется в привычную норму, еще и подтянет с собой майские дожди.

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