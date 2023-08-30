На Франковщине повреждены здания, а на Львовщине людей пришлось вызволять из машины.

В Ивано-Франковской и Львовской областях спасатели ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вчера вечером в разных районах Ивано-Франковской области были сильные осадки в виде дождя, местами была гроза, град, а также шквалистое усиление ветра. "В результате чего порывами ветра были повреждены кровли трех административных зданий, 31 жилого дома и 13 хозяйственных построек", - сказано в сообщении. Отмечается, что непогода больше всего бушевала в Калушском районе в селе Подмихайля и в селе Завий Новицкой ТГ, в селах Яворовка и Репянка Калушской ТГ, а также в селе Монастырчане Солотвинской ТГ Ивано-Франковского района.

Также на Львовщине бушевала непогода. Вечером 29 августа в г. Самбор в результате сильных порывов ветра дерево упало на машину.

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Как сообщает ГСЧС во Львовской области, автомобиль семья припарковала возле дома, но не успела выйти из него, когда дерево упало на машину. Прибывшие спасатели срезали ветки дерева для деблокирования дверей и вызволили их из автомобиля мужа и жену и их двух сыновей 2019 и 2022 годов рождения. Медицинской помощи люди не нуждались.

Ухудшение погоды на Львовщине

При этом, на Львовщине синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины по территории Львовской области 30 августа грозы, порывы южного ветра, днем шквал 15-20 м / с, град, значительный дождь. (II уровень опасности, оранжевый).

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области призывает граждан не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач и крыш домов.

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