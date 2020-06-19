Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Жарко будет практически по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет жарко, в большинстве регионов пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье без осадков, +18°...+31°.

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Во Львове в субботу дождь с грозой, ночью +16°, днем +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, +17°…+23°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +25°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +17°, днем +27°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье до +27°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают дождь. В субботу температура ночью +17°, днем +26°. В воскресенье +18°...+27°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье +18°...+30°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 20 июня / УНИАН

Прогноз на 21 июня / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье ливень, температура воздуха +17°...+25°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +16°...+27°. В воскресенье +16°...+26°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +26°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье температура до +32°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье +17°...+32°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +18°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +12°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +15°, днем +24°. В воскресенье ливень, ночью +16°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +22°. В воскресенье температура до +22°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ливень, +19°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +14°…+20°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +17°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +19° …+27°.

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