Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Жарко будет практически по всей стране.
На выходных в Украине будет жарко, в большинстве регионов пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье без осадков, +18°...+31°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31° (карта)
Во Львове в субботу дождь с грозой, ночью +16°, днем +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, +17°…+23°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +25°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +17°, днем +27°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье до +27°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают дождь. В субботу температура ночью +17°, днем +26°. В воскресенье +18°...+27°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье +18°...+30°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье ливень, температура воздуха +17°...+25°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +16°...+27°. В воскресенье +16°...+26°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +26°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье температура до +32°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье +17°...+32°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +18°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +12°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +15°, днем +24°. В воскресенье ливень, ночью +16°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +22°. В воскресенье температура до +22°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра ливень, +19°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +14°…+20°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +17°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +19° …+27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +15°
- Днепр+27°... +17°
- Донецк+30°... +19°
- Житомир+29°... +15°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+29°... +18°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+30°... +20°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+29°... +20°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+24°... +15°