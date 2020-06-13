В 7 областях Украины из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода на сегодня - в 7 областях обесточены 80 населенных пунктов / ГСЧС

7 областях Украины из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло 12 июня из-за ливней и порывов ветра в результате срабатывания системы защиты линий электропередач.

Так, в Черновицкой области без электроснабжения остались 28 н.п., в Черкасской - 14, Кировоградской - 12, Львовской - 11, Закарпатской - 8 и в Донецкой - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, сегодня почти по всей Украине пройдут дожди с грозами. При этом столбик термометра будет держаться преимущественно отметки +28-30.