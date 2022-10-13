14 октября на погоду в Украине будет влиять антициклон.

На Покров, 14 октября, погоду в Украине будет определять антициклон. Ожидается сухая, прохладная погода с утренними туманами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Влажность будут поставлять ночные и утренние туманы, видимость в туманах будет снижаться до 300-500 метров", - предупредила она.

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По прогнозу синоптика, ближайшей ночью столбики термометров будут колебаться вблизи +1...+7 градусов, на крайнем юге +6...+11 градусов, на северо-востоке и в Карпатах от -1 до +4.

"Днем 14 октября температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине и Черниговщине - до +9...+13 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Она также добавила, что на следующей неделе - в течение понедельника-вторника ожидается потепление до +18.

Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков

В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.

По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.

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