На Покров, 14 октября, погоду в Украине будет определять антициклон. Ожидается сухая, прохладная погода с утренними туманами.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Влажность будут поставлять ночные и утренние туманы, видимость в туманах будет снижаться до 300-500 метров", - предупредила она.
По прогнозу синоптика, ближайшей ночью столбики термометров будут колебаться вблизи +1...+7 градусов, на крайнем юге +6...+11 градусов, на северо-востоке и в Карпатах от -1 до +4.
"Днем 14 октября температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине и Черниговщине - до +9...+13 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.
Она также добавила, что на следующей неделе - в течение понедельника-вторника ожидается потепление до +18.
Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков
В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.
По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.