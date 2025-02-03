Осадки местами пройдут практически по всей стране.

Первая февральская неделя в Украине будет холодной. В ближайшие дни по всей старне ожидаются небольшие морозы как ночью, так и днем. К выходным температура еще немного снизится, местами будет до -7°...-9°. Периодически будет снежить, при повышении температуры снег будет мокрый или вообще превратится в дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 3 февраля, в Украине будет пасмурно. Местами на Правобережье будет снежить. Столбики термометров днем покажут +1°...+3°, в Крыму - до +5°.

Во вторник, 4 февраля, станет на пару градусов холоднее. Днем по всей старне ожидается от -1° до +2°. Местами по стране будет снежить.

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В среду, 5 февраля, погода в Украине существенно не изменится. Ночью будет 0°...-4°, а днем -1°...+2°. Местами снег.

В середине недели, 6 февраля, ночью температура будет опускаться до -1°...-6°, а днем в Украине столбики термометров покажут -2°...+2°. На востоке страны, а также в Запорожской и Днепропетровской областях будет снег.

Перед выходными, 7 февраля, украинцев ждет пасмурная, местами с прояснениями, погода. Ночью морозы усилятся до -2°...-7°, а днем от -3° до +1°. Местами на севере, в центре и на юге снег.

На выходных, 8 и 9 февраля, существенных осадков в Украине не ожидается. К концу недели небо прояснится, солнца станет больше, но теплее не станет. Ночью морозы окрепнут до -4°...-9°, а днем на востоке, в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях будет -3°...-6°. На остальной территории столбики термометров покажут -1°...+2°.

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