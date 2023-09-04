Однако ночи по всей стране станут гораздо холоднее.

Ближайшая неделя подарит украинцам преимущественно сухая погоду с комфортной температурой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Осадки ожидаются лишь в начале недели, затем установится сухая погода с небольшой облачностью. Перед выходными практически по всей стране температура снизится до +19°...+22°, однако уже в воскресенье температура вновь повысится до более комфортных +22°...+25°.

В понедельник, 4 сентября, в Украине будут температурные контрасты. На западе, севере, а также в отдельных центральных областях ожидается от +18° до +24°. А на юге, востоке и в большинстве центральных областей воздух прогреется до летних +25°...+29°. Осадки ожидаются в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

Во вторник, 5 сентября, осадки практически покинут территорию нашей страны, покапает лишь местами на юге. Ночи станут свежее, +11°...+17°. Днем на западе и севере будет +22°...+25°, а на остальной территории воздух прогреется до +25°...+29°.

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В среду, 6 сентября, в Украине ожидается уже сухая погода с небольшой облачностью. На юге и юго-востоке воздух прогреется до +26°...+30°, а на остальной территории столбики термометров покажут +22°...+27°.

В середине недели температурные контрасты в Украине сгладятся, в большинстве областей ожидается от +19°...+24°, лишь на юге будет теплее, +26°...+28°.

Перед выходными, 8 сентября, в Украине похолодает. Ночью температура местами опустится до +7°...+10°, а днем практически по все стране будет не выше +19°...+23°, лишь местами на юге температура поднимется до +25°. Без осадков.

На выходных температура постепенно повысится. К концу недели столбики термометров уже будут показывать комфортные +23°...+25°, а местами на севере, юге и в Закарпатской области воздух прогреется до +26°...+28°.

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