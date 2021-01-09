Украинцев предупреждают о гололедице на дорогах в западных областях

10:38, 9 января 2021
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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В западных областях на дорогах гололедица \ фото УНИАН
В западных областях на дорогах гололедица \ фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о гололедице на дорогах в западных областях Украины.

Украинцев предупредили о гололедице и налипании мокрого снега 9 январяОб этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

«9 января в западных областях на дорогах гололедица, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях налипание мокрого снега, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях сильные осадки», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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Автор: Юлия Янкевич

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Теги: погода в Украине
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