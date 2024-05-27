Днем температура воздуха в регионе составит 24-29°С.

Вторник, 28 мая, порадует жителей Киевской области летней погодой.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, день пройдет без осадков. Однако ожидается переменная облачность.

Температура ночью будет колебаться между 12 и 17°С. Днем температура воздуха составит 24-29°С.

Видео дня

В то же время в Киеве ночью ожидается 14-16°С, а днем – 26-28°С.

Ветер – преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине на 28 мая

По данным Укргидрометцентра, по всей Украине 28 мая будет наблюдаться переменная облачность. На юге, в Винницкой и Кировоградской областях, днем, как и в большинстве западных областей, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура ночью будет составлять 12-17°, а днем – 24-29°. На западе и юге страны столбцы термометров будут колебаться от 21 до 26°. В то же время на высокогорье Карпат температура ночью составит 7-12°, днем – 15-20°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что самой низкой температура воздуха самой низкой будет в западной части, 22-25°. А самой высокой – в восточных областях, до 26-30°. Ветер будет задувать с юго-востока, умеренный, временами порывистый, до сильного.

Вас также могут заинтересовать новости: