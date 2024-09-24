Осадков в столице в ближайшие дни не ожидается, а температура будет напоминать летнюю.

Погода в Киеве в ближайшие дни будет более летней, чем осенней. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"На этой неделе нас ждут солнечные и теплые дни - настоящее продолжение лета!" - говорят синоптики.

Днем горожане смогут наслаждаться комфортными +25°...+26°, а вечера и ночи принесут приятную прохладу - от +10° до +16°.

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"Это время, когда можно еще немного задержаться на улице после рабочего дня, чтобы заметить, как медленно приближается осень", - говорят в Укргидрометцентре.

Однако синоптики предупреждают, что из-за сухой и теплой погоды сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности, поэтому надо быть особенно осторожными с огнем на открытом воздухе.

Повлияет ли теплый сентябрь на температуру зимой?

Теплый сентябрь в Украине не означает, что ближайшая зима будет также теплой. Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В частности, ей задали вопрос, можно ли ожидать малоснежную и теплую зиму, учитывая теплый сентябрь. Птуха подчеркнула, что такой прямой корреляции нет.

Общая тенденция, безусловно, существует, говорит Птуха. Синоптики наблюдают изменения климата, и последние двенадцать, даже тринадцать месяцев подряд средняя глобальная температура была выше, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Те полтора градуса, которые считались критическими, уже достигнуты и удерживаются. Это, по словам Птухи, означает повышенные температуры во многих регионах мира, что, конечно, способствует увеличению количества теплых периодов.

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