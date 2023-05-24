В четверг, 25 мая, погода порадует киевлян теплом и обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В ночь на четверг температура в столице опустится до +15°...+16°, а днем воздух прогреется до +25°...+26°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет северный, но несильный, 0,8 - 2,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 25 мая
Во Львове в чеверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.
В Тернополе 25 мая ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в чеверг - практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +11°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в чеверг будет ночью +12° днем +25°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, ливень.
В Одессе 25 мая - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°, гроза.
В Херсоне в чеверг ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+22°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +22°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +23°, пасмурно, дожди с грозой.
В Симферополе в чеверг будет небольшая облачность, +12°...+22°, дождь с грозой.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°, дождь.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.