В ближайшие пять суток по Киевщине ожидается постепенное снижение температуры воздух в дневные часы. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, если в начале рабочей недели в столице будет +33°...+34°, то уже ближе к выходным столбики термометров снизятся до более комфортных +26°.
"Ближайшие несколько дней осадков не ожидаем, однако под конец рабочей недели атмосферный фронт принесет нам дожди и грозы", - говорят в Укргидрометцентре.
Также стоит обратить внимание, что по области и городу продолжает удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Жара в Киеве и новые температурные рекорды
27 августа жара в Киеве за один день побила сразу три рекорда. В частности, ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Также максимальная температура воздуха днем достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года. А среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за все время наблюдений и составила +26,9°С, что превысило климатическую норму сразу на 8 градусов.