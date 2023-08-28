Осадки ожидаются преимущественно на западе и севере страны.

Начало недели в Украине будет очень жарким и солнечным. Температура по всей стране будет подниматься до +30°...+37°. Погода начнет меняться со среды, 30 августа, когда на западе страны пройдут грозы. Они принесут в эти регионы долгожданного снижение температуры. К концу недели сильная жара постепенно покинет Украину. До +30°...+33° температура будет подниматься лишь на юге и востоке страны. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Понедельник, 28 августа, сильная жара ожидается по всей Украине. Столбики термометров в большинстве областей покажут +32°...+35°, а местами и вовсе поднимутся до +36°...+37°.

Жаркая погода ожидается и во вторник, 29 августа. Практически по всей стране воздух нагреется до +30°...+36°, лишь на востоке и северо-востоке будет свежее. В Житомирской и Винницкой областях, а также в Крыму вероятны грозы.

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Со среды, 30 августа, погода в Украине начнет меняться. На западе страны, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, благодаря которым температура тут снизится до +25°...+30°, а на Закарпатье будет около +23°. На остальной территории сохранится сухая погода с обилием солнца. На востоке будет +26°...+28°, а на севере, в центре и юге Украины воздух прогреется до +28°...+32°.

Лето распрощается с нами теплой погодой. На западе, севере, а также в Винницкой и Одесской областях пройдут дожди, ливни и грозы. Температура в западной части страны снизится до свежих +21°...+25°, на севере будет не выше +29°, на востоке столбики термометров покажут +29°...+30°, а в центральной части Украины и на юге ожидается +28°...+33°.

Осень в Украине начнется температурными контрастами и дождями. На западе будет +22°...+24°, а на юге и востоке воздух прогреется до +30°...+32°. Осадки ожидаются на западе, севере, а также в отдельных центральных и южных областях.

В первые осенние выходные погода в Украине стабилизируется: осадки прекратятся, а температура немного повысится.

К концу недели на севере и западе будет до +27°, жителей востока ждет температура около +29°. На юге будет +29°...+32°, а в центральной части страны ожидается от +27° до +33°.

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