В пятницу, 24 января, жителей Киева ждет пасмурная и мокрая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Температура повысится на пару градусов, по сравнению с четвергом. Ночью будет +1°, а днем термометры покажут +3°. Весь день небо будет скрыто за облаками, ожидается небольшой дождь, возможен мокрый снег.
Ветер останется юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильно пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.
Погода 24 января
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь.
В Тернополе 24 января ночью будет +1°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +2°, днем +4°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +2°, днем +5°, дождь.
В Виннице завтра будет +1°...+3°, пасмурно, мокрый снег.
В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+2°, пасмурно.
В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°.
В Одессе 24 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +1°, пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь со снегом, температура ночью -1°, днем +1°.