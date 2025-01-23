Столбики термометров в столице поднимутся до +3°.

В пятницу, 24 января, жителей Киева ждет пасмурная и мокрая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура повысится на пару градусов, по сравнению с четвергом. Ночью будет +1°, а днем термометры покажут +3°. Весь день небо будет скрыто за облаками, ожидается небольшой дождь, возможен мокрый снег.

Ветер останется юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильно пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь.

В Тернополе 24 января ночью будет +1°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+3°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+2°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°.

В Одессе 24 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +1°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь со снегом, температура ночью -1°, днем +1°.

Вас также могут заинтересовать новости: