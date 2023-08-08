Температура в столице в ближайшие дни будет комфортной.

В ближайшие дни в Киеве будет преобладать сухая погода, однако осадки все же будут. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"На текущей неделе по Киевщине будет преобладать погода без осадков; только ночью 9 августа и днем 11 августа кратковременный дождь, отдельные грозы", - отметили синоптики.

По их данным, температурные значения будут достаточно комфортными: в пределах +22°...+25° в дневные часы, а ночью температура будет опускаться до свежих +15°.

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Погода в Украине сегодня - прогноз на 8 августа

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность.

В западных, днем и в большинстве центральных, Житомирской и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет юго-западный и западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем 21-26°, в западных областях свежее, 17-22°. В то же время на юго-востоке и востоке страны воздух прогреется до 27 -32°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 21-26°, а в Киеве столбики термометров будут показывать 22-24°.

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