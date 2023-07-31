Конец июля в Украине будет теплым, но дождливым / фото Myléne / Pixabay

Последний день июля в Украине будет теплым, но с обилием дождей и гроз. На западе, севере и в некоторых центральных областях столбики термометров покажут +22°...+25°, а на юге и востоке воздух прогреется до +27°...+30°. В большинстве областей пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +24°, ливень.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +24°, ливень.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшй дождь.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
  • В Тернополе 31 июля ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.
  • В Виннице сегодня будет +17°...+24°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +17° днем +24°, небольшая облачность, ливень.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, гроза.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+24°, гроза.
  • В Одессе 31 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +28°.
  • В Запорожье температура ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+23°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+27°, небольшой дождь.
  • В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +30°.
31 июля в Украине будет много осадков / фото УНИАН

Приметы погоды 31 июля

31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

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