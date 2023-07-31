Последний день июля в Украине будет теплым, но с обилием дождей и гроз. На западе, севере и в некоторых центральных областях столбики термометров покажут +22°...+25°, а на юге и востоке воздух прогреется до +27°...+30°. В большинстве областей пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +24°, ливень.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +24°, ливень.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшй дождь.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
- В Тернополе 31 июля ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.
- В Виннице сегодня будет +17°...+24°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в понедельник будет ночью +17° днем +24°, небольшая облачность, ливень.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+24°, гроза.
- В Одессе 31 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+23°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+27°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +30°.
Приметы погоды 31 июля
31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.