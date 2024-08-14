Осадков столице не ожидается.

С четверга, 15 августа, температура в Киеве начнет постепенно повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +15°...+16°, а днем воздух уже прогреется до +25°...+26°. День будет практически безоблачным и без осадков.

Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 750 миллиметров ртутного столба. Легкой свежести добавит северный ветер, скорость которого будет 5-8 м/с.

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Погода 15 августа - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.

В Тернополе 15 августа ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +12°...+28°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+26°.

В Одессе 15 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +15°...+29°.

В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью +11°, днем +27°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

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