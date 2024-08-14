С 15 августа температура в Украине начнет повышаться / фото Jennifer Esneault, Pixabay

С четверга, 15 августа, температура в Украине повысится. Особенно это будет заметно на западе страны, где после последних свежих дней разогреет до +26°...+30°, а на Закарпатье вообще будет до +33°. Осадков в течение дня не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.
  • Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +28°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.
  • В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.
  • В Тернополе 15 августа ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +29°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +17°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+28°, практически безоблачно.
  • В Житомире в четверг ночью будет +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+26°.
  • В Одессе 15 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +25°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +15°...+29°.
  • В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью +11°, днем +27°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.
15 августа в Украине станет жарче / фото УНИАН

Приметы погоды 15 августа

Если в этот день идет дождь, то будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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