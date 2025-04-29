Температура на этой неделе в столице повысится.

В Киеве на этой неделе ожидается некоторое потепление и несколько дней с дождями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Холод, который накануне привел к заморозкам, не задержится над Киевщиной.

Уже сегодня, говорят синоптики, начнет поступать более теплый воздух с небольшими плюсовыми значениями ночью, хотя по области на почве еще будет подмораживать.

Видео дня

"В целом в период 29 апреля - 3 мая температура ощутимо повысится, хотя и будет испытывать колебания на несколько градусов", - прогнозирует Укргидрометцентр.

В частности, днем столбики термометров будут показывать от +16° до +19°, а ночью в столице будет от +4° до +10°.

Неустойчивым будет и атмосферное давление. Небольшие дожди ожидаются в четверг и субботу, 1 и 3 мая.

В течение ближайших дней в Украине сохранится преимущественно сухая погода, однако 1 и 2 мая во многих регионах ожидаются кратковременные осадки. Об этом в комментарии для Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок.

По ее словам, в течение трех ближайших дней погоду в стране будет определять зона повышенного атмосферного давления, что будет способствовать преимущественно сухой погоде.

Осадки, по прогнозам, маловероятны, кроме Карпатского региона, где местами возможны кратковременные дожди небольшой интенсивности.

Заморозки постепенно отступят, а температура воздуха начнет расти. В ночное время ожидается от +5 до +12°C, а днем температура будет достигать +16...+23°C.

На 1 и 2 мая прогнозируются кратковременные дожди в большинстве регионов, местами не исключены грозы.

Вас также могут заинтересовать новости: