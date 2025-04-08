Температура в столице днем повысится до +5°...+9°.

Всю рабочую неделю в Киеве ожидается холодная погода с осадками. Повышение температуры прогнозируется только на выходных. об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в течение 8-12 апреля в Киевской области и г. Киеве сохранится холодная погода, которую будет определять арктический воздух, поступающий с северных направлений.

"Ночью, к сожалению, будут наблюдаться заморозки в воздухе в Киеве 0°...-2°, по области до -5°", - говорят в Укргидрометцентре.

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Днем максимально температура ожидается в пределах 1°...4°, а уже в субботу потеплеет до +5°...+9°.

Атмосферное давление будет испытывать колебания. Будет преобладать облачная погода.

"Время от времени будет выпадать небольшой мокрый снег, в четверг рассчитываем на умеренные осадки", - прогнозируют синоптики.

Они добавили, что ежегодно весной случается несколько волн холода.

Погода в Украине - когда наконец потеплеет

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине все еще будет холодно. Однако, по ее данным, потепление ожидается с Вербного воскресенья, с 13 апреля.

Сегодня же в Киеве, по данным синоптика, днем будет лишь +1...+3 градуса. Есть вероятность небольшого снега. Она также предупредила о порывистом ветре, порывы которого будут достигать 12-14 м/с.

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