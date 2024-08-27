Осадков в столице 28 августа тоже не будет.

В среду, 28 августа, в Киеве продолжится период сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +20°...+22°, а днем воздух прогреется до +30°...+31°. Будет сухо и практически безоблачно.

Атмосферное давление стабильное, но немного пониженное, 750-751 миллиметров ртутного столба. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

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Погода 28 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +30°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 27 августа ночью будет +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +18°...+32°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+32°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+32°.

В Одессе 27 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+28°, гроза.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +35°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +34°.

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