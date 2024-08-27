В среду, 28 августа, в Киеве продолжится период сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +20°...+22°, а днем воздух прогреется до +30°...+31°. Будет сухо и практически безоблачно.
Атмосферное давление стабильное, но немного пониженное, 750-751 миллиметров ртутного столба. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода 28 августа - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +30°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +31°.
В Тернополе 27 августа ночью будет +20°, днем +32°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°.
В Виннице завтра будет +18°...+32°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+32°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +33°.
В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+32°.
В Одессе 27 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.
В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +35°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+28°, гроза.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +35°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +34°.