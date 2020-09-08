В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +22°

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 8 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:28.

Погода в Украине

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура воздуха ночью +13°, днем +22°.

В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +13°, днем +21°.

Во Львове во вторник без осадков, ночью +9°, днем +19°.

В Луцке ночью +12°, днем +19°, переменная облачность.

В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +19°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.

В Хмельницком сегодня ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +11°, днем +22°.

В Черновцах во вторник без осадков, ночью +10°, днем +20°.

В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +10°...+21°.

В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +20°.

Погода в Украине на сентября / УНИАН

В Черкассах ночью +10°, днем +23°, пройдет дождь.

В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +10°, днем +22°.

В Полтаве сегодня пройдет дождь, температура воздуха +12°...+21°.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +29°, пройдет дождь.

В Николаеве сегодня без осадков, ночью +12°, днем +26°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +31°.

В Сумах сегодня пройдет дождь, температура воздуха +12°...+20°.

В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.

В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.

В Симферополе во вторник пройдет дождь, +13°...+27°.

В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +9°, днем +31°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +31°.

Погода в Киеве сегодня будет дождливой / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине