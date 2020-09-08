В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +22°

08:30, 8 сентября 2020
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 8 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.

Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:28.

Погода в Украине

  • В Киеве сегодня пройдет дождь, температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
  • В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +13°, днем +21°.
  • Во Львове во вторник без осадков, ночью +9°, днем +19°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +19°, переменная облачность. 
  • В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +19°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
  • В Хмельницком сегодня ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +11°, днем +22°. 
  • В Черновцах во вторник без осадков, ночью +10°, днем +20°.
  • В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +10°...+21°.
  • В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +20°.
Погода в Украине на сентября / УНИАН
Погода в Украине на сентября / УНИАН
  • В Черкассах ночью +10°, днем +23°, пройдет дождь. 
  • В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +10°, днем +22°.
  • В Полтаве сегодня пройдет дождь, температура воздуха +12°...+21°.
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +27°. 
  • В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +29°, пройдет дождь. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +12°, днем +26°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +31°.
  • В Сумах сегодня пройдет дождь, температура воздуха +12°...+20°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +29°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
  • В Симферополе во вторник пройдет дождь, +13°...+27°.
  • В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +9°, днем +31°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +31°. 
Погода в Киеве сегодня будет дождливой / фото УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет дождливой / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине 

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#дождь в Киеве
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