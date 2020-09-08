В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +22°
В столице сегодня похолодает.
Погода в Киеве 8 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.
Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:28.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня пройдет дождь, температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
- В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +13°, днем +21°.
- Во Львове во вторник без осадков, ночью +9°, днем +19°.
- В Луцке ночью +12°, днем +19°, переменная облачность.
- В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +19°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
- В Хмельницком сегодня ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +11°, днем +22°.
- В Черновцах во вторник без осадков, ночью +10°, днем +20°.
- В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +10°...+21°.
- В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Черкассах ночью +10°, днем +23°, пройдет дождь.
- В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +10°, днем +22°.
- В Полтаве сегодня пройдет дождь, температура воздуха +12°...+21°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +27°.
- В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +29°, пройдет дождь.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +12°, днем +26°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +31°.
- В Сумах сегодня пройдет дождь, температура воздуха +12°...+20°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
- В Симферополе во вторник пройдет дождь, +13°...+27°.
- В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +9°, днем +31°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +31°.
Прогноз погоды в Украине
- Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, местами пройдут дожди.
- Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+28°... +12°
- Донецк+30°... +10°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+30°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+22°... +13°
- Кропивницкий+23°... +9°
- Луганск+32°... +12°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+27°... +12°
- Одесса+27°... +13°
- Полтава+21°... +13°
- Ровно+19°... +12°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+20°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+28°... +12°
- Херсон+30°... +11°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+22°... +11°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+21°... +10°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+17 °
Влажность:80 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:45
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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