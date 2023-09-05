В среду, 6 сентября, в Киеве ожидается теплая и сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура опустится до +14°...+15°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+26°. Облачности станет больше, но дождей не ожидается.
Ветер изменит свое направление на северо-западное, его скорость составит 0,9 - 2,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 752-753 миллимера ртутного столба.
Погода 6 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +10°, днем +23°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
В Тернополе 6 сентября ночью будет +11°, днем +23°, практически безоблачно
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +11°...+24°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +12° днем +25°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+26°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.
В Одессе 6 сентября - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
В Херсоне в среду ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+24°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +14°...+26°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.