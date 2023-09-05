В столице 6 сентября ожидается облачная погода с прояснениями.

В среду, 6 сентября, в Киеве ожидается теплая и сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура опустится до +14°...+15°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+26°. Облачности станет больше, но дождей не ожидается.

Ветер изменит свое направление на северо-западное, его скорость составит 0,9 - 2,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 752-753 миллимера ртутного столба.

Видео дня

Погода 6 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Тернополе 6 сентября ночью будет +11°, днем +23°, практически безоблачно

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +11°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +12° днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.

В Одессе 6 сентября - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+24°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +14°...+26°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.

Вас также могут заинтересовать новости: