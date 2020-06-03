В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18°
В столице сегодня потеплеет.
Погода в Киеве 3 июня будет дождливой, температура днем до +18°.
Стало известно, какой будет погода в Украине на Троицу
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:01.
Погода в Украине
Погода в Украине 3 июня будет дождливой. На востоке практически без осадков. температура ночью до +10°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +8°, днем до +20°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°.
Прогноз погоды в Украине на среду, 3 июня
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +5°
- Днепр+21°... +10°
- Донецк+21°... +11°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+21°... +11°
- Ивано-Франковск+14°... +6°
- Киев+18°... +8°
- Кропивницкий+18°... +8°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+13°... +7°
- Львов+14°... +5°
- Николаев+17°... +11°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+14°... +6°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+14°... +6°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+19°... +10°
- Чернигов+18°... +8°
- Черновцы+15°... +5°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+18 °
Влажность:53 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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