В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18°

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 3 июня будет дождливой, температура днем до +18°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:01.

Погода в Украине

Погода в Украине 3 июня будет дождливой. На востоке практически без осадков. температура ночью до +10°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +8°, днем до +20°.

Прогноз погоды на 3 июня / УНИАН

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +6°, днем до +21°.

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