Уже с завтрашнего дня в столице станет теплее.

В понедельник, 28 апреля, в Киеве ожидается самый холодный день недели. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +3°, а днем температура в столице максимально повысится до +15°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Прохладу усилит юго-западный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. атмосферное давление снизится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +15°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +16°.

В Тернополе 28 апреля ночью будет +3°, днем +17°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +19°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +19°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью +4°, днем +18°.

В Виннице сегодня будет 0°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +1°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +15°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+13°.

В Одессе 28 апреля - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +14°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +2°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +14°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +14°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +1°...+11°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +13°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +13°.

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