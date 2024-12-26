Осадков в столице не ожидается.

Накануне выходных, 27 декабря, в Киеве будет пасмурный и холодный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Днем и ночью в пятницу столбики термометров покажут 0°...-1°. Ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, 758-760 миллиметров ртутного столба.

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Погода 27 декабря - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 27 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -1°...0°, пасмурно, снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +1°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...0°.

В Одессе 27 декабря - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, мокрый снег, 0°...+1°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем 0°.

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