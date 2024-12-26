Накануне выходных, 27 декабря, в Киеве будет пасмурный и холодный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Днем и ночью в пятницу столбики термометров покажут 0°...-1°. Ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, 758-760 миллиметров ртутного столба.
Погода 27 декабря - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.
В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, мокрый снег.
В Тернополе 27 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет -1°...0°, пасмурно, снег.
В Житомире в пятницу ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +1°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...0°.
В Одессе 27 декабря - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.
В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, мокрый снег, 0°...+1°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем 0°.