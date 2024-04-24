Температура в столице повысится до +19°.

В четверг, 25 апреля, погода в Киеве резко улучшится. Дождей в столице не будет, а температура заметно повысится. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью ожидается +8°...+19°. а в днем воздух в Киеве прогреется до +16°...+19°. Ожидается пасмурная погода, без осадков. Лишь поздно вечером может начаться дождь.

Ветер будет переменный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 739-7741 миллиметр ртутного столба.

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Погода 25 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.

В Тернополе 25 апреля ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно, сильный дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +16°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +14°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +12°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +7°, днем +18°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+19°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+21°.

В Одессе 25 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +21°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +14°...+24°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°.

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