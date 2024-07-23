Осадков в столице не ожидается, а температура будет комфортной.

В среду, 24 июля в Киеве ожидается спокойная летняя погода без сильной жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет +18°...+19°, а днем температура максимально повысится до +25°...+26°. Без существенных осадков. В течение дня будет практически безоблачная погода с обилием солнца.

Ветер изменит направление на северо-восточное, его скорость будет 3-8 м/с. атмосферное давление пониженное, 743-744 миллиметра ртутного столба.

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Погода 24 июля - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, гроза.

В Тернополе 24 июля ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+26°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 24 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +19°...+29°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

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