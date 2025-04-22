В среду, 23 апреля, погода в Киеве будет летней. Об этом свидетельствет прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается не ниже +13°...+15°, а днем воздух прогреется до +26°. От палящего солнца спасет небольшая облачность.
Ветер слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 апреля
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, небольшой дождь.
В Тернополе 23 апреля ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
В Черновцах в среду - ясно, ночью +11°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +11°...+27°, практически безоблачно.
В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+27°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +12°...+25°.
В Одессе 23 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +22°.
В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +25°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +27°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +8°...+20°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.