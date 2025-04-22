Столицу разогреет до +26°.

В среду, 23 апреля, погода в Киеве будет летней. Об этом свидетельствет прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается не ниже +13°...+15°, а днем воздух прогреется до +26°. От палящего солнца спасет небольшая облачность.

Ветер слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 апреля ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в среду - ясно, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +11°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 23 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +22°.

В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +25°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +27°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +8°...+20°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.

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