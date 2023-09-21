Осадков в столице не ожидается.

Перед выходными, 22 сентября, в Киеве ожидается теплая, сухая и солнечная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +14°...+15°, а днем воздух прогреется о комфортных +24°...+25°. Весь день в столице будет практически безоблачно, осадки не прогнозируются.

Ветер будет юго-восточный, а его скорость составит 1 - 3,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода - прогноз по Украине на 22 сентября

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +27°.

В Тернополе 22 сентября ночью будет +15°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +14° днем +26°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 22 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +12°, днем +29°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +11°...+25°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.

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