Перед выходными, 22 сентября, в Киеве ожидается теплая, сухая и солнечная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +14°...+15°, а днем воздух прогреется о комфортных +24°...+25°. Весь день в столице будет практически безоблачно, осадки не прогнозируются.
Ветер будет юго-восточный, а его скорость составит 1 - 3,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.
Погода - прогноз по Украине на 22 сентября
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +27°.
В Тернополе 22 сентября ночью будет +15°, днем +24°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +14° днем +26°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+25°.
В Одессе 22 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +12°, днем +29°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+25°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, практически безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +11°...+25°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.