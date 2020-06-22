В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +30°

08:30, 22 июня 2020
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В столице сегодня будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Киеве пройдет дождь, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Погода в Украине

Погода в Украине 22 июня будет жаркой. На востоке пройдут дожди, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +28°.

Погода в Украине на 22 июня / УНИАН
Погода в Украине на 22 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +30°. В центре пройдут дожди, температура до +28°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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