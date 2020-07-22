В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
В столице сегодня похолодает.
Погода в Киеве 22 июля будет солнечной, температура днем до +24°.
Мощный ливень затопил Киев (видео)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +24°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:11, а зайдет в 20:56.
Погода в Украине
Погода в Украине 22 июля будет солнечной. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +32°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +24°. В центре без осадков, температура ночью до +10°,
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Погода в Украине
- Винница+25°... +10°
- Днепр+29°... +14°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +11°
- Киев+23°... +12°
- Кропивницкий+26°... +11°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+23°... +10°
- Николаев+30°... +14°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+31°... +16°
- Хмельницкий+24°... +9°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+23 °
Влажность:87 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:21 %
Восход:06:02
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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