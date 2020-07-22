В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°

В столице сегодня похолодает.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / фото УНИАН

Погода в Киеве 22 июля будет солнечной, температура днем до +24°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +24°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:11, а зайдет в 20:56.

Погода в Украине

Погода в Украине 22 июля будет солнечной. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +32°.

Погода в Украине на 22 июля / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +23°.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / ua.depositphotos.com

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +24°. В центре без осадков, температура ночью до +10°,

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