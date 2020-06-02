Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура до +14°
В столице сегодня немного похолодает.
Погода в Киеве во вторник, 2 июня, будет дождливой, температура днем до +14°.
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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 21:00.
Погода в Украине
Погода в Украине 2 июня будет дождливой. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +15°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+12°... +7°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+22°... +11°
- Житомир+11°... +7°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+15°... +8°
- Киев+14°... +7°
- Кропивницкий+17°... +7°
- Луганск+23°... +12°
- Луцк+10°... +7°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+18°... +10°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+9°... +6°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+17°... +6°
- Тернополь+12°... +7°
- Харьков+18°... +7°
- Херсон+20°... +9°
- Хмельницкий+11°... +6°
- Черкассы+16°... +8°
- Чернигов+16°... +7°
- Черновцы+15°... +9°
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