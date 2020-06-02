Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура до +14°

08:30, 2 июня 2020
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В столице сегодня немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Киеве во вторник, 2 июня, будет дождливой, температура днем до +14°.

Май 2020 года в Киеве стал самым холодным с начала века

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +14°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 21:00.

Погода в Украине

Погода в Украине 2 июня будет дождливой. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +15°.

Погода в Украине на 2 июня / УНИАН
Погода в Украине на 2 июня / УНИАН

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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