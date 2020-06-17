В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +26°

В столице сегодня немного похолодает.

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Погода в Киеве 17 июня будет дождливой, температура днем до +26°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:11.

Погода в Украине

Погода в Украине 17 июня будет дождливой. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +16°, днем до +28°.

Погода в Украине на 17 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +25°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +17°, днем до +30°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +29°.

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