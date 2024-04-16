В среду, 17 апреля, погода в Киеве заметно ухудшится. Температура в столице снизится и пойдет дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +10°...+12°, а днем температура снизится до +8°...+9°. Весь день будет пасмурно, ожидается дождь.
Ветер будет северный, 7-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 733-737 миллиметров ртутного столба.
Погода 17 апреля - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +3°, днем +13°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.
В Тернополе 17 апреля ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +10°, дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +16°, пасмурно.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.
В Виннице завтра будет +7°...+11°, пасмурно, дождь.
В Житомире в среду будет ночью +6° днем +10°, пасмурно, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +11°, днем +16°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+21°.
В Одессе 17 апреля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°.
В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +17°, пасмурно, ливень.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+24°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +27°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями температура ночью +11°, днем +26°.