Существенных осадков в столице не ожидается.

В пятницу, 16 февраля, в Киеве будет пасмурная и прохладная погода. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +2°...+3°, а в течение дня температура не поднимется выше +4°...+5°. Будет пасмурно, небо скроется за облаками, однако существенных осадков не ожидается.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное и слегка пониженное, 754-756 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 16 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +1°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -1°, днем +7°.

В Тернополе 16 февраля ночью будет -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +11°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...0°, снег.

В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +6°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+3°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°.

Вас также могут заинтересовать новости: