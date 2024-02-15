В пятницу, 16 февраля, в Киеве будет пасмурная и прохладная погода. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +2°...+3°, а в течение дня температура не поднимется выше +4°...+5°. Будет пасмурно, небо скроется за облаками, однако существенных осадков не ожидается.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное и слегка пониженное, 754-756 миллиметров ртутного столба.
Погода 16 февраля - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +1°, днем +9°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -1°, днем +7°.
В Тернополе 16 февраля ночью будет -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +8°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +11°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.
В Виннице завтра будет +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...0°, снег.
В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +6°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°, снег.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+3°.
В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°.